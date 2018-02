Burkina Faso: Gouvernement Paul Kaba Thieba III - 7 départs, 9 arrivées

-Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion : Mme Yvette DEMBELE

Quant à la députée Laurence Ilboudo/ Marchal, elle remplace Laure Zongo/Hien au ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille. Deux nouveaux jeunes que sont Dr Bachir Ismaël Ouédraogo et Harouna Kaboré font également leur entrée au gouvernement. Lisez

On enregistre au total 7 départs dont, Jean Martin Coulibaly du MENA dont on imagine qu'il paie pour la grave crise qui naguère secouer le système éducatif. Il est remplace par le Pr Stanislas Ouaro, jusque là président de l'Université Ouaga II. Quant aux entrants, ils sont neuf au total. Mais celui dont l'arrivée retient le plus l'attention est Abdoul Karim Sango connu pour n'avoir pas sa langue dans sa poche à qui revient le maroquin de la Culture, des arts et du tourisme.

