Tunisie: CAB/COM - Trois points et c'est tout !

Les Cabistes ont laissé filer beaucoup trop de points aussi bien en déplacement (5 défaites) qu'à domicile (3 défaites). Il était temps en ce mercredi après-midi de mettre fin à cette série noire de revers. En recevant le COM, le CAB était, dans de telles conditions, dans l'obligation de vaincre.

Dès le coup d'envoi, il a investi le camp adverse, obtenant une belle occasion de but mais la frappe de Habbassi est contrée par la défense du COM (3'). Trois minutes plus tard, c'est Fédi Ben Choug qui récidive en frappant à côté, pourtant dans une position certes excentrée, mais bien seul devant Jlassi.

A la 10', Habbassi décoche un joli tir dès 20 mètres qui percute le poteau droit du keeper de Médenine, le ballon revenant dans le jeu ne trouve pas preneur. Entre-temps, Lamine Traoré faillit amener le danger devant Thamri, il a tellement temporisé qu'on lui a subtilisé le cuir (9').

Puis le même Traoré criait au penalty sur main involontaire d'un défenseur cabiste (14'), l'arbitre faisant signe de jouer. Les locaux tentent alors de s'organiser mais cafouillent trop pour pouvoir créer des occasions nettes de scorer. Et en l'absence de B. Saïdani et Z. Ounalli, suspendus tous deux, la tâche était devenue difficile.

Ce dont profita Traoré pour menacer en permanence l'arrière-garde nordiste, notamment à la 25' quand il sert Fédi Arfaoui sur un plateau, lequel écrase son tir qui échoit dans les mains de Khmaïs Thamri. Depuis, la partie tombe dans la médiocrité avec un jeu décousu et des déchets techniques, à gogo.

C'est Belarbi qui faillit sortir le match de la «sieste» quand il fut crocheté dans la surface interdite sans que l'arbitre se bronche (30').

Et au moment où on attendait le sifflet de l'arbitre pour la fin de cette première période, Belarbi botte un corner que reprend Seddik, le ballon fait un rebond et oblige Mélek Miladi de l'accomapgner dans ses propres filets (45'). Hormis ce but très chanceux, cette 1ère mi-temps est à vite oublier.

Un léger mieux !

De retour des vestiaires, les 22 acteurs donnent l'impression de faire mieux puisque les visiteurs sont revenus plus agressifs et plus décidés à rattraper le retard, comme en témoigne ce sauvetage en corner par Ben Nécib (49'). Seulement, les Cabistes ne l'entendent pas de cette oreille !

Habbassi, dont la reprise qui filait droit au but est détournée en corner une minute plus tôt (48'), en est la preuve. Ce n'était que partie remise. En effet, déjà Wattara a manqué de peu de doubler le score (56'), l'avertissement était clair.

A force d'essayer, le CAB arrive enfin à ajouter un 2e but par l'intermédiaire de Habbassi à la suite d'un service judicieux de Ben Choug (58') du côté gauche. Les visiteurs ne demeurent pas les bras croisés et réagissent par Traoré qui obtient un penalty sur une main de Cissé à l'intérieur des 16 mètres (64').

Le COM se sent pousser alors des ailes et n'arrête pas de harceler les «Jaune et Noir» dans leur zone mettant en difficulté, à maintes reprises, Ressaïssi, Ben Nécib et Mejri. Et c'est Fédi Arfaoui, très remuant, qui s'est illustré le plus.

Sentant le danger, les Cabistes ont avancé d'un cran, se déjouant de leurs adversaires, le ballon arrive jusqu'à Belarbi, bien placé, cadre sa frappe mais d'un beau plongeon le gardien Jlassi sauve en corner.

Puis ce fut au tour de Wattara de manquer l'immanquable puisque, à deux mètres de Jlassi, il trouve le moyen de «viser» le keeper du COM qui repousse facilement (84').

Et encore une fois, Jlassi évite aux siens un 3e but tout fait quand Belarbi, de la tête, met le ballon en pleine lucarne !