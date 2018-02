Tunisie: Accord de partenariat avec l'organisation Article 19

La visite d'Etat de deux jours (31 janvienr au 1er février) se déroule sur fond de tensions sociales et de… Plus »

Pour rappel, Article 19 est une organisation internationale qui milite pour la liberté d'expression et l'accès à l'information dans le monde. Elle a ouvert en 2012 un bureau à Tunis couvrant la région de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Les parties privilégient à cet effet la coopération et les échanges, notamment en ce qui concerne l'amélioration du cadre juridique et institutionnel relatif au droit d'accès à l'information, y compris les textes d'application de la nouvelle loi n°2016-22, l'harmonisation et la mise en cohérence des lois en rapport avec le droit d'accès à l'information.

