Tunisie: L'impératif d'une meilleure législation - Encore du chemin à parcourir

«Aujourd'hui, si la Tunisie veut miser sur la diplomatie sportive, la femme doit être présente dans le domaine du sport. Le ministère s'engage à augmenter ces pourcentages, et ce, à travers l'augmentation des subventions de l'Etat et du budget du financement des associations sportives féminines.

On travaille actuellement sur l'élaboration d'un décret qui stipule la discrimination positive en faveur des associations féminines, des associations sportives jeunes et des associations sportives pour les personnes en situation de handicap.

Une augmentation de la part des revenus provenant de la Caisse nationale de la promotion sportive dédiée aux associations féminines, a été également décidée», a affirmé la ministre.

Pour sa part, Rabiaâ Najlaoui, conseillère du président de la République chargée de la jeunesse et du sport, en relevant les points de convergence entre les deux mondes politique et sportif, a voulu mettre l'accent sur la détermination et la résilience de la femme pour percer et réussir.

«La femme dans la politique, comme dans le sport, fait preuve de résistance, de résilience et de détermination, parce que ce sont deux mondes où l'homme veut dominer. Le pourcentage de la participation de la femme dans le domaine sportif est très faible qui dénote l'absence de la femme du domaine du sport tunisien.

Et malgré la situation difficile de la femme sportive et les moyens très faibles dont elle dispose, elle a réussi et elle a décroché des médailles internationales.

Ce qui montre justement la détermination de la femme sportive tunisienne. Le changement doit commencer par des réformes législatives. Et l'on table sur la loi relative aux instances sportives, qui va apporter du changement et donner un plus au sport féminin», a-t-elle affirmé.

Intégrer le sport et la culture dans l'éducation des petits enfants

De son côté, la ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, Naziha Laâbidi, a annoncé l'élaboration et la mise en place, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Sport, d'une politique intégrée pour la petite enfance, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Elle consiste à insérer le sport et la culture dans l'éducation des petits enfants jusqu'à l'âge de 8 ans.

La ministre de la Femme a indiqué que cette décision a été prise suite aux diverses études réalisées sur les petits enfants et qui ont révélé des résultats alarmants qui dénotent le danger qui guette les futures générations.

15% de enfants sont nés prématurés, un grand nombre d'entre eux sont anémiques. De plus, la plupart des enfants, aujourd'hui, sont anormalement petits de taille. Elle a également insisté sur l'impartialité de l'égalité des sexes, qui est un droit constitutionnel, et qui implique un accès de la femme à tous les domaines, notamment au sport.

Vers une égalité totale des sexes

La présidente de la commission «Egalité des sexes et diversité» du CIO, Lydia Nsekera, a déploré la sous-estimation de la femme dans le secteur sportif.

Elle a, par ailleurs, précisé que l'objectif de parité qui a été fixé par par le CIO est presque atteint. En effet, le nombre des femmes qui ont participé aux Jeux olympiques de Rio dépassait les 45% et que les Jeux olympiques 2020 prévoient l'égalité totale.

Elle a assuré qu'aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, une parité égale serait désormais atteinte. Toutefois, elle a mis en garde contre le contraste de ces chiffres avec ceux des autres sphères du sport où les femmes entraîneurs, arbitres, officielles, juges, dirigeantes sportives restent encore trop peu nombreuses au niveau national comme international.

«En guise d'illustration, l'objectif que s'est fixé le CIO est d'avoir au moins 30% de femmes à des postes de décision d'ici 2020, ce qui montre que le combat est loin d'être gagné. La moyenne des postes décisionnels occupés par des femmes au sein du CIO ne dépasse pas les 20%.

Quant au CIO, je suis fière de vous annoncer qu'on est sur le bon chemin vers l'égalité car nous avons atteint 30% des membres du CIO et nous espérons continuer sur cette lancée pour accélérer le changement.

Les défis auxquels nous devons faire face restent ceux de nos organisations membres, des comités nationaux olympiques, des fédérations internationales, des fédérations nationales à suivre ces pas.

Pour cela, notre programme de formation a été renforcé ces dernières années, nous avons introduit entre autres des discussions impliquant les hommes et les médias. Notre objectif étant de pouvoir conscientiser les dirigeants surtout les hommes pour qu'ils s'impliquent dans ce combat.

Nous comptons renforcer ce programme dans les années à venir. C'est pourquoi je salue cette initiative lancée par le mouvement sportif tunisien qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du CIO», souligne-t-elle.