Cote d'Ivoire: Recrutement des forces spéciales - Une opération dans la légalité républicaine

La carte de la transparence. C'est ce qu'ont décidé de jouer les autorités en charge de la Défense dans l'opération de recrutement au profit des Forces spé- ciales ivoiriennes au titre de l'année 2018.

En effet, conformément aux recommandations de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et en application de la loi de programmation militaire, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, vient de lancer, via un communiqué de presse - publié depuis ce lundi 29 janvier - une vaste opération de recrutement de jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 23 ans.

Objectif, rappelle un spécialiste des questions de défense et de sécurité dans une interview accordée à un confrère, Dr Arthur Banga, faire passer l'effectif de 1000 à 2000, eu égard aux missions spécifiques de cette unité d'élite.

« C'est aussi la manifestation du rajeunissement et de la redynamisation de notre armée », a-t-il confié. Si le but de cette opération ne souffre d'aucune ambiguïté, certains tabloïds y voient une façon pour le régime de mettre en place une armée prétorienne.

C'est le cas d'un canard à la solde de l'opposition, qui a barré à sa Une du lundi dernier : « Le régime lance un recrutement suspect / Ce qui se prépare au sein des Forces spéciales ».

Après lecture de l'article dont on vient de citer le titre, il ressort que le confrère, abusivement, tente de faire croire que le pouvoir Ouattara veut créer une milice au sein de l'armée à des fins électoralistes et dans le but de faire taire l'opposition.

Si cela était une réalité implacable sous le régime de la Refondation, il n'en demeure pas moins vrai que le recrutement dont il est question est fait dans la légalité républicaine. Respectant ainsi les règles de transparence en matière d'enrôlement.

A cet effet, ce communiqué du ministre d'Etat, ministre de la Défense est aussi clair que de l'eau de roche. Il situe le cadre du recrutement, les conditions de candidature, les pièces à fournir et la période ainsi que le lieu de recrutement.

Dans ces conditions, peut-on parler de recrutement suspect ? Tous les journaux, y compris le journal officiel de l'Etat de Côte d'Ivoire et ceux qualifiés proches d'un tel ou d'un tel parti politique, ont reçu copie dudit communiqué.

La presse en ligne et les médias internationaux ont fait l'écho d'une telle opération. Où est le caractère douteux, ambigu ou trouble d'une telle démarche ? Que recherche-t-on réellement à travers cette affirmation ? Veut-on réveiller les démons de la division ?

A vrai dire, les auteurs de telles analyses sont nostalgiques des événements douloureux qui ont endeuillé au moins 3000 familles et la Côte d'Ivoire à l'issue de la présidentielle de décembre 2010.

Parce qu'ils ont procédé de manière suspecte, entre 2002 et 2010, à l'intégration dans les rangs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) des personnes sans foi ni loi pour "massacrer" leurs adversaires politiques ainsi que leurs partisans d'alors ; ils pensent à tort que c'est l'intention du Président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême de l'armée. Son ambition est de doter la Côte d'Ivoire d'une armée républicaine, au service des populations et des institutions, et non à la solde d'un homme et de ses proches.

L'ambition du chef de l'Etat est de construire une armée moderne et modèle. C'est cela la vision d'un homme d'Etat. En un mot comme en mille, le recrutement lancé au profit des Forces spéciales est fait dans le seul but d'avoir une armée efficace et prête à défendre la République.