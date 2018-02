Sénégal: L'artiste-chanteur Pama Dieng promet de sortir 52 singles en 2018

"On faisait trois morceaux par jour, avec voix et guitare. D'autres musiciens sont venus nous accompagner", poursuit Cheikh Dieng, très connu du monde musical sénégalais pour avoir arrangé les albums de nombreux chanteurs, dont Fallou Dieng, Abdou Guité Seck, Mamadou Lamine Maïga.

Il dit composer ses chansons avec la "complicité" de son producteur, Aliou Ndiaye, et de son bassiste et arrangeur, Cheikh Dieng.

Pama Dieng, une nouvelle révélation de la musique sénégalaise, a déjà produit trois singles, "Beusseul Beusseul", "Ouroul Aïny" et "Thiakati", diffusées déjà sur Internet, mais aussi les radios et télévisions sénégalaises. Il a présenté mercredi à la presse culturelle sénégalaise d'autres morceaux en hommage à la femme.

"Cent singles sont déjà prêts. Nous allons en choisir 52 au fur et à mesure, en insistant sur la qualité musicale et thématique", a promis Ndiaye. "C'est un choix à la fois (... ) stratégique et artistique. Nous voulons faire un projet qui (... ) puisse toucher toutes les sensibilités. Il y aura même des sonorités mandingues, des sonorités locales, bien de chez nous", assure-t-il, concernant l'initiative lancée pour l'année 2018 par l'artiste-chanteur.

