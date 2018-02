Tunisie: «Désolé, ce sera pour une autre fois... »

Cette mésaventure a bien eu lieu, il y a une semaine, précisément le mercredi 24 janvier 2018. Et c'est Gérard Buscher qui en a fait les frais : «Ce que je vais vous raconter est hallucinant. Je n'en reviens pas encore», a-t-il entamé son récit, avant de poursuivre : «Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais en contact avec le Stade Tunisien depuis un mois.

J'avais donné mon accord de principe pour diriger l'équipe senior de football au cas où le poste d'entraîneur devient vacant.

Après la démission de Mohamed Kouki, le vice-président du Stade Tunisien, M. Raouf Guiga, a repris contact avec moi pour savoir si je voulais encore entraîner l'équipe. J'ai dit oui et on s'est mis d'accord avec lui sur tous les détails le lundi 22 janvier dernier.

Le lendemain, nous avons finalisé notre accord et nous nous sommes même convenus que je ramène avec moi mon préparateur physique. C'est alors que le président du club, M. Jalel Ben Aissa, est intervenu.

Il m'a appelé le mercredi 24 janvier dernier au début de la matinée et m'a donné rendez-vous pour midi trente afin de signer le contrat et diriger par la suite ma première séance d'entraînement. A 11h00, j'ai reçu un texto par SMS me demandant d'avancer le rendez-vous à midi et quart».

«Il n'a même pas pris la peine de s'expliquer!»

A 12h05, le mercredi 24 janvier, Gérard Buscher s'est présenté sur les lieux du rendez-vous donné dans le quartier des affaires de Montplaisir. C'est là qu'il a eu droit à une mauvaise surprise. Il a reçu un autre SMS dont voici le texto : «Désolé, le Stade Tunisien, ce sera pour une autre fois».

Sonné, Gérard Buscher a téléphoné au président du Stade Tunisien pour lui demander des explications : «Quand j'ai appelé M. Ben Aissa pour lui demander des explications, sa réponse était aussi hallucinante que son texto. "Je ne peux pas vous répondre maintenant.

J'ai beaucoup de monde dans mon bureau", m'a-t-il lancé, avant de me raccrocher au nez. Il n'a même pas pris la peine de s'expliquer ! Je me suis connecté sur le site officiel du club et c'est là que j'ai compris en regardant les photos de la signature du contrat avec Nabil Kouki».

Que le président du Stade Tunisien préfère Nabil Kouki à Gérard Buscher, le problème n'est pas là. Qu'il se résigne à faire signer le technicien français ne pose pas problème non plus. C'est la manière de le lui annoncer qui constitue une première dans les annales du football professionnel.

On ne se comporte pas de la sorte avec les gens. Buscher n'a rien demandé. Ce sont les dirigeants du Stade Tunisien qui sont allés vers lui et cela date de l'été dernier quand ils l'ont contacté pour la première fois avant de lui préférer Mohamed Kouki. Le contact a été relancé quand ce dernier voulait partir une première fois, il y a un mois, avant de changer d'avis.

Ajouté le : 01-02-2018