Tunisie: Les jeux sont loin d'être faits !

Dans le rétroviseur du trio de tête, le SRS n'a pas encore dit son dernier mot. Il garde espoir en attendant un faux pas de ses devanciers. Pour Kasserine et Hammam-Sousse, tout est encore possible mais leur destin n'est quasiment plus entre leurs mains.

Ils devront non seulement maximiser, mais aussi compter sur un essoufflement des meneurs du groupe A. Volet profondeurs du classement, si Zarzouna semble largué mais pas encore condamné, l'ASA, Korba et l'OCK n'ont pas encore abdiqué. Ça se bouscule actuellement en bas de l'échelle et ça risque même d'être embouteillé d'ici la dernière ligne droite.

Chebba et Soliman, trouble-fêtes et outsiders

Dans le groupe B, le SAMB trône en tête avec deux longueurs d'avance sur les surprenants outsiders du CS Chebba.

Jendouba complète le podium après avoir mené la danse en tête la majeure partie du temps. Au pied du podium, l'OSB, à son tour, compte bien faire partie de «l'expédition» du play-off prochainement.

Attention tout de même. Le CSHL n'a pas encore dit son dernier mot. Les Verts sont certes en panne depuis peu. Mais ils peuvent encore maximiser leurs chances s'ils retrouvent une certaine rigueur et beaucoup de confiance à l'avenir.

Un autre néophyte, Soliman, peut lui aussi bondir dans la hiérarchie. A trois points du podium, l'ASS jouera forcément les trouble-fêtes du championnat.

Pour les mal classés, et outre l'ASD et l'OB, les «3S» et le SCBA entendent mettre à profit cette journée pour ne pas couler vers le magma des profondeurs du classement. Là aussi, tout point gaspillé vaudra son pensant d'or lors du décompte final.