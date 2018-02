Tunisie: La bienveillance d'un esthète

La visite d'Etat de deux jours (31 janvienr au 1er février) se déroule sur fond de tensions sociales et de… Plus »

Une Tunisie qu'il développe par régions, par sites, du nord au sud, des côtes à l'intérieur, et à laquelle on ne peut reprocher qu'une chose, avoir occulté Mahdia, la cité des deux mers.

Mais sans essayer de le disséquer, ne boudons pas notre plaisir. Immiscons-nous dans l'objectif de Mrad Ben Mahmoud, et retrouvons cette Tunisie que nous aimons, celle des grands monuments et des ruelles étroites, celle des petits métiers et des grands sourires, des rocs arides et des plages blondes, des vieillards sagaces et des enfants joyeux.

«Ces photos nous offrent une leçon de courage et d'optimisme dans ces temps d'inquiétude. Elles sont aussi le manifeste d'un art de vivre méditerranéen que nous partageons d'une rive à l'autre, et un rappel de nos racines, de notre culture commune que ce pays frère ... revendique à juste titre.

Le langage de Mrad Ben Mahmoud est immédiatement perceptible, c'est celui, sans filtre et sans distorsion, bienveillant d'un esthète, exigeant d'un technicien, et sans compromis d'un amoureux.

