Cote d'Ivoire: Les promoteurs d'Ivoire Taxi dénoncent une concurrence déloyale

Au niveau mondial, ce sont les Etats-Unis (1er), la Russie (2ème), la Chine (3ème) et l'Inde (4ème)… Plus »

Au nombre de ses avantage, on note entre autres la professionnalisation du secteur des taxis avec des conducteurs formés aux valeur de civisme et de respect des clients ; un mode de paiement diversifié et rapide ; la sécurité des usagers et une tarification souple.

A l'occasion de la conférence de presse organisée ce 31 janvier 2018 au siège du Fonds de développement du transport routier (FDTR) à Cocody, ces promoteurs, regroupés au sein du Groupement d'intérêt économique Challenge de la troisième génération de transporteurs de Côte d'Ivoire (GIE-Challenge 3G), ont ainsi dénoncé la concurrence déloyale livrée par des taxis ordinaires et les moyens non conventionnels utilisés par ceux-ci à leur encontre.

