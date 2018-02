Un bel hommage ! Vendredi dernier, au Goethe-institut à cocody, les étudiants issus de la promotion sortante du département d'allemand de l'ecole normale supérieure d'abidjan (ens) avaient le cœur en goguette. et pour cause, l'ambassade de la République fédérale d'allemagne en côte d'ivoire et le Goethe institut côte d'ivoire y organisaient, pour la première fois, une cérémonie en leur honneur, histoire de fêter en quelque sorte leur entrée dans la vie professionnelle. pour l'occasion, l'ambassadeur d'allemagne, michael Grau, a effectué le déplacement.

« Je suis très ravi de voir l'enseignement de la langue allemande ancrée dans ce pays et surtout l'intérêt que portent les jeunes ivoiriens à cette offre ; et aussi l'énergie et la détermination avec laquelle ils s'engagent dans l'apprentissage de cette langue pour la parler », s'est réjoui d'emblée le diplomate allemand. ensuite, l'ambassadeur michael Grau a souligné que cette passion autour de la langue de Goethe sert aussi à diversifier les relations entre l'allemagne et la côte d'ivoire, en plus de la coopération économique.

« nous avons divers degrés d'intervention, notamment à l'institut culturel ici (ndlr : Goethe-institut) qui n'offre pas que les cours pour les adultes, il y a également des formations culturelles avec la bibliothèque.

S'agissant des tâches liées à la coopération éducative à abidjan et à l'intérieur du pays, il y a plusieurs secteurs, mais surtout un partenariat avec quatre établissements. mais toutes les écoles ont la possibilité de bénéficier de ces offres, qui peuvent comprendre la mise à disposition de matériels didactiques, des stages de perfectionnement et des stages pour compléter la formation en allemagne», a poursuivi M. Grau, tout en notant qu'il existe aussi des initiatives privées, comme les jumelages de villes, des liens entre les écoles d'ici et d'allemagne pour développer d'autres formats de coopération et d'échanges entre la côte d'ivoire et l'allemagne. directeur du département d'allemand à l'Université félix Houphouët-Boigny, dr ziololet Jacob a remercié l'ambassadeur d'allemagne, ainsi que le directeur du Goethe-institut ; dr markus Litz pour leur soutien. aussi, a-t-il félicité les étudiants sortis professeurs d'allemand de lycée et de collèges, formés, à l'en croire, dans la difficulté faute d'infrastructures.

« Je souhaite que le processus de formation avec le daad soit revu pour qu'on revienne à la formule du séjour en allemagne à la fin de formation, parce que la langue ça se vit, c'est aussi la connaissance du pays d'origine», a plaidé dr ziololet. directeur du Goethe-institut, dr markus Litz s'est réjoui d'accueillir cette manifestation dans ses locaux, tout en encourageant ces nouveaux enseignants à promouvoir davantage la langue allemande.

Le président fondateur de l'onG Les amis des allemands et par ailleurs professeur d'allemand, m. claude daniel djè Konan, présent à cette cérémonie, estime que cette réception leur permet d'affirmer que leur objectif de régler des problèmes identifiés des germanistes en commençant par ceux de l'ens, est atteint. pour lui, en organisant avec les étudiants du département d'allemand de l'ens, une journéehommage à la chancelière angela merkel le 30 novembre dernier lors du sommet Ua-Ue, sa structure avait entre autres pour objectif d'attirer l'attention des autorités allemandes sur les problèmes que rencontrent ces étudiants surtout en matière de séjours linguistiques en allemagne en vue de les faire régler.

Enfin, les nouveaux profs d'allemand, par la voix de leur délégué, ont exprimé leur gratitude à l'ambassadeur d'allemagne et au Goethe-institut, en promettant de porter haut le flambeau de l'allemand en côte d'ivoire.