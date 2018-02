Cote d'Ivoire: Affaire « une policière giflée par un député »/ Touré Yah arrêté et relâché

Au niveau mondial, ce sont les Etats-Unis (1er), la Russie (2ème), la Chine (3ème) et l'Inde (4ème)… Plus »

A l'issue de la rencontre, les députés ont lu une déclaration dans laquelle ils requièrent la suspension des poursuites contre le député Touré Yah, en application des dispositions de l'article 92 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 45 alinéa 3 du Règlement de l'Assemblée nationale. Voici résumé ce qu'il convient d'appeler l'affaire une policière giflée par un député et qui a enflammé les réseaux sociaux.

Le mis en cause a été appréhendé dimanche dernier ; ensuite conduit au Parquet devant le procureur de la République et traduit devant le tribunal correctionnel statuant en matière de flagrant délit pour les faits de violence et voie de faits, outrage à agent. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à huis clos.

