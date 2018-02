Tunisie: Entrepreneur ou assisté ?

La visite d'Etat de deux jours (31 janvienr au 1er février) se déroule sur fond de tensions sociales et de… Plus »

En définitive, l'Etat a beau multiplier les encouragements et les soutiens, la solution revient aux jeunes promoteurs : c'est à eux de lancer leur projet et de veiller à le faire réussir. A eux de savoir s'ils veulent être entrepreneurs ou assistés.

Le plus grand challenge en Tunisie n'est donc pas de lancer une boîte mais de la maintenir et de la pérenniser, de créer de l'emploi et de faire de la croissance».

Et Youssef Chahed veut éradiquer toutes les barrières administratives et autres qui entravent les moteurs de la croissance. Il est question, entre autres, de « réduire de 11 à 4 les démarches pour lancer un projet ».

L'Etat lui garantit un marché cadre sur trois ans, dont le volume des transactions peut aller jusqu'à 600 mille dinars. Ainsi, des petites entreprises peuvent voir le jour dans les métiers verts, l'environnement, l'équipement, l'agriculture, et on en passe ».

