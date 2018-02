Tunisie: Un nouveau challenge

La visite d'une importante délégation portugaise présidée par M. João Pedro Matos Fernandes s'inscrit dans le cadre de la diversification de la coopération internationale déjà entamée avec d'autres pays européens, à l'instar de l'Allemagne, la France, l'Italie, et tout récemment la Finlande.

La coopération bilatérale entre les deux pays concernera aussi d'autres filières tels l'assainissement, la gestion intelligente des eaux usées et des déchets, et surtout les déchets d'équipements électriques et électroniques qui constituent des substances dangereuses.

«Cela est de nature à appuyer l'économie circulaire et favoriser l'investissement et la création de nouveaux emplois en Tunisie pour les jeunes diplômés», a souligné M. Riadh Mouakher

Les deux ministres ont beaucoup plus insisté sur l'importance du plan d'action 2018/2019 qui a impliqué la participation financière des deux parties à hauteur de 600 mille euros.

«On a signé un mémorandum avec la Tunisie et c'est très important, mais ce qui l'est encore plus, c'est le plan d'action qui traduit la ferme volonté des deux pays de coordonner leurs actions et travailler ensemble dans le domaine de l'éducation environnementale», a déclaré M. João Pedro Matos Fernandes.

Et d'ajouter que son pays a élaboré une stratégie dans le domaine de l'éducation environnementale en juin dernier et qu'il était important de partager cette expérience avec la Tunisie.

Favoriser l'éducation des futures générations

L'éducation à l'environnement et à l'environnement durable figure en tant qu'axe prioritaire dans ce plan d'action, a tenu à confirmer M. Riadh Mouakher.

«On ne peut réussir que par le biais d'une stratégie à long terme. Une stratégie à même d'ancrer le respect de l'environnement chez les futures générations grâce à de nouveaux concepts et programmes éducatifs impliquant le ministère de l'Education. Eduquer est mieux que réprimer, on le fera pour nos enfants», a-t-il soutenu.