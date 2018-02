Tunisie: USBG/ ESM - Retour de flamme

La visite d'Etat de deux jours (31 janvienr au 1er février) se déroule sur fond de tensions sociales et de… Plus »

En multipliant les arrêts devant l'attaque locale, Souissi ne fait au fond que reculer l'échéance. Il s'avoue toutefois vaincu devant le Camerounais Lua Lua qui donne la victoire aux siens à la conclusion, au point de penalty, d'un joli service de Taboubi (80'). Et on en restera là.

Mais il aura finalement l'occasion de se racheter quand la partie s'emballe dans le dernier quart d'heure de ce premier half. En effet, à la 38e minute, il subtilise la balle à Jawhar Ben Hassine et s'en va enrouler une frappe pure qui prend à défaut le gardien jaune et noir.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.