Tunisie: CSS/SG - Grande déception

Or, la rentrée du Nigérien, Kingsley Edouwo, nouvellement recruté parmi les «Noir et Blanc», a failli, au temps additionnel du match, donner à la rencontre une autre tournure au jeu lorsqu'il a repris de la tête une balle, bien déviée par Marzougui, dans les filets gabésiens. Mais l'arbitre, Mohamed Chaâbane, annula le but pour charge de l'avant sfaxien sur un défenseur adverse.

La rencontre a été de ce fait bien disputée de part et d'autre. Mais, si le Stade Gabésien a opté pour la défense haute et le marquage strict sur le porteur du ballon, empêchant ainsi son adversaire à imposer sa manière, le CSS a manqué aussi un régisseur capable de mener à bon escient les manœuvres offensives des siens. C'est là où le bât blessé énormément.

