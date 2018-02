Tunisie: «Ne grandissez pas, c'est un piège»

L'ultime cellule de résistance est composée de Hamza Ouertatani, Imen Manaï, Imen Ghazouani, Noureddine Mihoub et Rached Errachdi. Habillés par Salah Barka, ils changent de personnage comme ils changent de costumes. Dans leurs jeux, les limites de l'espace et de l'identité s'effacent quand ils le veulent et se redessinent quand ils le décident.

Ils font et refont le monde selon leurs propres règles, celle des enfants qu'ils tiennent à rester. Ces dissidents du monde des adultes en font à travers leurs répliques un portrait au vitriol. Des Peter Pan qui semblent nous lancer à la figure : «Ne grandissez pas, c'est un piège» !

Autant l'enfance est sublimée, avec des références à la fois drôles et pointues, universelles comme propres à la génération du metteur en scène et des comédiens, autant le monde adulte est la source de tous les maux.

On n'épargne ni père ni mère, surtout cette dernière que l'on «tue» et à qui on ne pardonne pas de perpétuer le patriarcat, contre sa propre chair.

«Les enfants perdus» ne tombe pas pour autant dans le piège du manichéisme. La pièce ne rate en effet pas l'occasion de rappeler que les enfants sont le reflet de ce que les adultes en font, et que ces derniers sont des enfants qui ont mal grandi sous l'effet des adultes qui les ont précédés.

Un cercle vicieux par lequel la pièce est bouclée, sur fond de la chanson de la version arabe du dessin animé «Le roi lion», chantée en boucle, en diminuendo et jusqu'à la mort des lumières du décor.

Originale, pesante et rafraîchissante à la fois, «Les enfants perdus» défend corps et âme le drapeau arc-en-ciel de l'enfance, tout en faisant la traversée des ténèbres.