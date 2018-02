Tunisie: Six jazzmen tunisiens à l'affiche

La visite d'Etat de deux jours (31 janvienr au 1er février) se déroule sur fond de tensions sociales et de… Plus »

Mercredi 14 février : Omar El Ouaer et Hamza Zeramdini et friends

Le programme de ce mini-festival artistique prévoit des master class et des expositions. La journée d'ouverture sera marquée par l'organisation d'une conférence intitulée «Une histoire du jazz» qui sera animée par Faouzi Chkili et Malek Lakhoua qui donnera également une master class.

En tout, cinq spectacles sont prévus tous les soirs avec six artistes pluridisciplinaires (musiciens, interprètes, compositeurs... ) à influence jazz, dont Malek Lakhoua qui présentera «Projet Take 3» et des jeunes, dont Omar El Ouaer, Hamza Zeramdini, Imen Khayati qui ont commencé à percer sur la scène jazz nationale et internationale.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.