Maroc: Mehdi Carcela - Le Marocain fait son retour au Standard

« Les dirigeants du Standard me voulaient vraiment, et moi, je voulais vraiment revenir aussi. Je suis resté ici toute la journée sans manger. Je crois que maintenant, ils vont m'offrir un bon petit resto », a-t-il raconté à la presse belge.

Le Standard et le joueur étaient tombés d'accord dans la journée de mercredi mais le club espagnol jouait les prolongations mercredi soir. Les tractations se sont poursuivies très tard. Le club liégeois, le FC Grenade et le joueur ont trouvé un accord pour un retour sous forme de prêt, avec option d'achat.

En plus de la séduisante et prometteuse victoire contre le FC Bruges en match aller des demi-finales de la coupe de Belgique, les supporters du Standard ont, depuis ce 31 janvier 2018 à minuit, une autre raison de se réjouir sans doute avec le retour à Sclessin de Mehdi Carcela.

