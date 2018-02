Tunisie: USM/ST - L'arraché...

Avant le coup d'envoi du USM-ST, le comité directeur de l'USM, en la personne de son président, A. El Belli, a organisé une cérémonie au cours de laquelle il a rendu hommage à trois anciens joueurs des années 50-60, en l'occurrence feu Hédi Merchaoui, Ahmed Chkir et Hédi Gdouda.

Une très bonne initiative à encourager. Revenant au match proprement dit, la première période qui fut lente et fade est à oublier. Malgré sa domination, l'USM n'a pas pu déverrouiller l'arrière garde stadiste, il faut l'avouer trop recroquevillée. La

première occasion digne d'être citée est à l'actif des camarades du capitaine Hichri; elle vint à la 13' par l'intermédiaire de Kabbou idéalement servi par Messaïdi très remuant mais sa pichenette fut dégagée par Boulaâbi.

Dix minutes plus tard, Anan qui a remplacé Essifi parti à Nadi Ouhod (Arabie Saoudite) exécute un coup franc bien placé mais Belakermi sauve sur la ligne fatidique.

La première occasion stadiste fut l'œuvre de l'attaquant Jedaïed à la 30' mais son tir croisé a été dévié par Bédéri très vigilant. Dans le temps additionnel, Mosrati obtint un coup franc bien placé qu'il exécute lui-même mais son tir fut dévié par le mur stadiste bien placé.

Hichri libère les siens

Après la pause, le jeu gagna en intensité, les «Bleus» plus organisés poussèrent leur adversaire dans leurs derniers retranchements. Après une alerte d'Anan qui rate l'aubaine en levant très haut sa balle 47s', Messaïdi bien servi par Sabbahi dans la surface de réparation, vit son tir dévié par Amdouni sorti à la rescousse 50'.

A la 63', l'USM obtint un corner, Messaïdi l'exécute à la perfection au deuxième poteau. Hichri monté à l'attaque surgit et d'une tête imparable ouvre le score. Un but qui donna des ailes à Kabbou et consortes qui ont failli à maintes reprises faire le break, mais Amdouni et sa défense sont parvenus à chaque fois de dégager le danger.

Vers la fin du match, le ST se jette corps et âme à l'attaque pour espérer revenir dans le match mais les protégés de N. Kouki sont tombés sur une arrière garde locale dans un grand jour à l'image de son capitaine et buteur Hichri, intraitable sur toutes les balles.

En battant difficilement le ST, l'USM renoue enfin avec la victoire après une défaite contre le CA et un nul contre l'ESS. Quant au ST, c'est la troisième défaite consécutive depuis la reprise et la deuxième de son nouveau entraîneur, N. Kouki, qui devrait rectifier vite le tir avant qu'il ne soit trop tard.