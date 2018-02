Tunisie: Femmes sportives dirigeantes

«Mon retour a été, certes, foudroyant et n'a pas plu à beaucoup, surtout la gent masculine mais aussi féminine. On a tout fait pour m'éloigner et m'écraser totalement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de former une liste et me présenter aux élections des membres 2016. Certains m'avaient dit que je ne passerais pas.

Et pourtant, je suis passée haut la main avec une très belle équipe. Je suis la première femme à être élue à la tête de la fédération d'escrime. Je suis également la première femme à intégrer le Cnot.

Aujourd'hui, tous les jours sont des défis et challenges à tous les niveaux. Depuis notre élection, nous avons travaillé à faire revenir toutes les manifestations internationales qui étaient absentes durant les 6 ans écoulés».

Souad Ben Slimane : ancienne joueuse de handball, double championne d'Afrique. Elle a participé à deux championnats du monde. Elle était également membre de trois fédérations et actuellement membre du Club Africain.

Il faut réhabiliter le sport scolaire

«En Tunisie, il y a deux paradoxes. Le premier concerne le pourcentage des femmes licenciées en sport, toutes disciplines confondues, qui est en deçà de toutes les autres filières d'études universitaires. Ce qui reflète un dysfonctionnement qui réside quelque part dans la politique de l'Etat.

Le deuxième paradoxe concerne le manque d'adhésion des jeunes filles et femmes au sport, contrairement à mon époque où les filles étaient moins émancipées et pourtant elles avaient un engouement pour le sport qui était incarné par le grand nombre de femmes adhérentes à divers clubs sportifs.

C'est un cri d'alarme que je lance à nos dirigeants : il y a ce berceau qui est le sport scolaire qui nous a fourni les grandes sportives et championnes des années 70 et 80 et qui est la clé du triomphe du sport en Tunisie».