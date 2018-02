Togo: Gnakoude Béréna - "800 tonnes d'ordures collectées chaque jour à Lomé"

On observe cependant une amélioration. Les gens commencent à comprendre le danger et progressivement font preuve d'un peu plus de civisme.

Une partie des ordures collectées n'arrive jamais aux dépôts intermédiaires et à l'usine de retraitement d'Agoé. Du coup, on voit apparaître régulièrement des dépotoirs sauvages en pleine ville.

Selon l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP), la production individuelle de déchets au Togo se situe dans la norme des pays en voie de développement. Elle varie de 0,4 à 2kg par habitant et par jour.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.