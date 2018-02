Togo: Le pays pas très loin des standards européens

Le ministre de l'Economie et des Finances avait à ses côtés ses collègues du Commerce et de l'Industrie.

Nous travaillons pour élargir la base fiscale et l'OTR fait preuve de créativité et de réactivité en matière de niches fiscales afin de desserrer l'étau et parvenir à une politique qui permette à l'Etat de mieux compter sur les entreprises dans leur quête quotidienne d'investissement en vue de favoriser le développement du pays', a déclaré M. Yaya.

A l'initiative du Conseil National du Patronat (CNP), une réunion d'information s'est tenue jeudi à Lomé en présence d'un parterre d'hommes d'affaires et du ministre de l'Economie et des Finances Sani Yaya.

