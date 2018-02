Mauritanie: Le Ministre des pêches visite la zone industrielle « El Bountiya » à Nouadhibou

Le ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Nany Ould Chrougha a achevé sa tournée jeudi dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou par une visite de prise de contact et d'information dans la zone industrielle « El Bountiya » de Nouadhibou où il s'est enquis, en compagnie du wali, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré des efforts entrepris dans ce domaine pour préserver cette zone de la pollution de l'environnement consécutive à l'action des usines de production de farine et d'huile de poisson.

Le ministre a, à la fin de son séjour, a fait une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information dans laquelle il a apprécié l'action importante de la commission régionale de protection de l'environnement dans cette zone industrielle, relevant que cette visite lui a permis de s'enquérir sur le terrain, des efforts consentis par cette commission en vue du nettoyage du littoral et de la préservation du milieu environnemental.

M. Nany Ould Chrougha a remercié à cette occasion, les différents acteurs privés pour leur réaction diligente aux mesures prises par la commission afin de protéger le milieu environnemental dans la ville avant de souligner que ces mesures visent à créer des conditions favorables à l'action de ces entreprises, ce qui ne manquera pas de se refléter sur la qualité des produits et préserver le milieu urbain.

Il a relevé que la situation de la zone industrielle « El Bountiya » de Nouadhibou résultant des mesures prises par la commission régionale de protection de l'environnement, montre que l'existence d'un quartier industrielle au sein de la ville est possible sans que cela n'ait d'effet sur l'environnement.

Le ministre a demandé à la commission de consentir davantage d'efforts en particulier s'agissant des aspects liés au déchargement et au transport pour assurer que l'opération s'achève conformément aux conditions et critères qui garantissent la préservation du milieu environnemental de la ville qui abrite des industries de farine et d'huile de poisson.