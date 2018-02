Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

Le ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Nany Ould Chrougha a achevé sa tournée… Plus »

A travers cette reforme, le Gouvernement entend assurer une programmation et une visibilité efficientes des projets et rationaliser l'utilisation des ressources destinées à la mise en œuvre de la stratégie d'accès universel, en confiant les activités opérationnelles aux départements sectoriels et en maintenant au niveau du Ministère chargé de l'économie le Fonds d'accès universel.

Le présent projet de loi intervient dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la SCAPP en matière de rationalisation des ressources et de clarification du paysage institutionnel en matière d'accès universel aux services d'eau, d'électricité et de télécommunication.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de l'ordonnance n°2001-006 portant création de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Services.

