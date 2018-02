Cote d'Ivoire: Grande distribution - Une marque de bière lance son format cannette 50 cl

« Pour leur achat 30% des consommateurs ivoiriens choisissent la grande distribution. Nous avons décidé de renforcer notre présence sur ce canal de distribution.

Et cela pour favoriser la consommation à domicile », a indiqué le 31 janvier 2018, M. Landry Dimbra, Responsable groupe bières et digital, de la Société de limonaderie et de brasserie d'Afrique (Solibra).

C'était à l'occasion du lancement de la Beaufort canette 50 cl, le nouveau-né de cette gamme de produit, à Abidjan-Treichville, au siège de ladite société, en présence de nombreux partenaires, distributeurs, et gérants de point de vente détails.

Selon M. Dimbra ce format vient combler un besoin pour accompagner le consommateur dans son quotidien. « Il aura ainsi la possibilité de déguster sa bière de prestige partout où il le désire à travers un packaging plus pratique et avec encore plus de volume. », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a souligné que la sortie de ce produit sera soutenue par une vaste campagne de promotion. Il s'agit, a indiqué M. Dimbra, de séances de dégustation dans les moyennes et grandes surfaces et des caravanes.

A cela, il faut ajouter a-t-il affirmé des opérations de masse dont des affichages sur les panneaux routiers et des évènements spéciaux parmi lesquels le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire.

Face aux nombreuses préoccupations des partenaires de la Société de limonaderie et de brasserie d'Afrique, M. Julien Zayro, directeur marketing et commercial que le format en canette de 50 cl ne s'adresse pas forcément aux maquis et autres grands espaces.

Avant de préciser que les bouteilles de 25 cl, 33 cl et 50 cl sont « spécifiquement » destinés à ces espaces. « La canette 50 cl est beaucoup plus pour une cible qui a l'habitude des supermarchés et autres supérettes pour aller consommer à la maison ou en déplacement.

C'est aussi pour des gens comme vous et moi qui allons à la plage ou à des cérémonies et qui n'avons pas envie de nous encombrer avec des casiers à consigner etc. », a-t-il expliqué. Et de préciser que sa société propose ce format à 700 FCFA.