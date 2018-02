Cote d'Ivoire: Sculpture/Bâtiment - Le public ivoirien découvre le marbre italien

La Rotonde des arts contemporains d'Abidjan-Plateau a abrité récemment, une conférence publique sur le marbre italien. La rencontre a été animée par Danilo Faggioni, un opérateur économique.

Le conférencier a mis l'accent sur le marbre de Carrare. C'est un type de marbre extrait des carrières des Alpes sur le territoire de Carrare, universellement connu comme un des marbres les plus prisés pour sa blancheur. Carrare est très réputé pour son marbre, très blanc et à grain fin, utilisé en sculpture et en architecture depuis l'Antiquité romaine.

Les carrières de Carrare sont situées dans la région de Toscane (Italie) et dans la province de Massa-Carrera. Elles sont exploitées depuis 2000 ans et furent ouvertes du temps de Jules César et sont loin d'être épuisées malgré l'exportation dans toute l'Europe et même l'Amérique.

Cette activité a fait la réputation de la ville à travers une civilisation basée sur la sculpture, une académie des beaux-arts y est implantée.

Par conséquent les monuments célèbres sont nombreux. On y trouve par exemple des édifices religieux et militaires, d'imposants châteaux, sans compter les bâtiments entièrement revêtus de plaques de marbre de Carrare. Toutes ces œuvres sont des attraits touristiques pour la région.

« La rencontre de ce jour a pour objet de favoriser les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Italie », a justifié le conférencier.