Ile Maurice: 50 ans de l'Indépendance - «Nous n'avons pas fini de bâtir notre unité» dit Bahal Gowry

Cela dit, Bahal Gowry se réjouit que les paroles «donn to lamin pran mo lamin, lamin dan lamin anu batir nasion morisienn» resteront le refrain de la nouvelle version. De même que la partie «ki to hindou, ki to musulman, ki to kreol, ki to enn blan, tou séki finn né dan sa péi-la nu bizin mars lamin dan lamin».

En fait, poursuit Bahal Gowry, c'est la Mauritius Society of Authors (MASA) qui a pris contact avec lui. Par la suite, il a été convié à une réunion avec le comité interministériel chargé de ces célébrations. On lui a expliqué qu'on souhaitait retravailler la chanson qu'il a écrite en 1967. Une époque noire pour le pays en raison des tensions raciales.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.