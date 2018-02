Ile Maurice: Histoire - «L'apprentissage était une continuation de l'esclavage»

Naît alors une solidarité «extraordinaire» entre les esclaves devenus apprentis et les engagés. L'immigration indienne est suspendue en 1839, «à cause des abus». Jocelyn Chan Low explique qu'on offre alors aux apprentis le même contrat que celui octroyé aux engagés. «Les apprentis refusent en disant que c'est de l'esclavage, parce qu'ils ont vu le sort réservé aux Indiens. C'est faux de dire qu'ils ont refusé de travailler la terre.»

Entre 1834 (abolition de l'esclavage) et 1839 (abolition de l'apprentissage), les exesclaves cohabitent avec les engagés indiens. Jocelyn Chan Low, citant un rapport sur les relations entre les deux groupes, explique que les esclaves ont vu à quel point les engagés étaient maltraités. Par exemple, on leur doit des arrérages sur les salaires.

L'avantage du travail à la tâche c'est que l'on peut choisir quel travail exécuter et si cela rapporte plus. «C'est là qu'à lieu le petit morcellement, d'anciens esclaves ont pu acheter un terrain.»

Il souligne qu'entre 1839 et 1843, l'immigration indienne est suspendue. «La production sucrière aurait dû baisser, or elle augmente.» Ce qu'il explique par le choix des ex-esclaves de «travailler à la tâche». Mais cela n'apparaît pas dans les documents officiels, précise l'historien.

À l'inverse, les femmes, les vieux et les enfants sont considérés comme un fardeau financier par les propriétaires, qui doivent les loger et les nourrir. Conséquence : à l'abolition de l'apprentissage en 1839, ils sont chassés des propriétés.

Il parle aussi de l'épisode des apprentis travaillant sur la propriété d'Adrien d'Épinay qui portent plainte auprès du magistrat. Ce qui donne lieu à une inspection. «Pour ne pas avoir de problèmes, le régisseur de la propriété tient un journal. On voit que les apprentis ne travaillent plus comme avant. Il y a de l'indiscipline, surtout parmi les femmes. Ce qui est normal, quand vous êtes libéré mais que vous devez rester sur place. C'est pour cela qu'il y a eu autant de punitions corporelles.»

Jocelyn Chan Low, membre du comité scientifique du projet La Route de l'Esclave de l'Unesco, explique la différence entre ce qui a été annoncé aux esclaves, à l'abolition, et les faits. «Dans une proclamation en créole, le gouverneur Nicolay dit aux esclaves que s'ils sont bons, ils finiront par être libérés. La reine et le roi leur donnent la liberté comme un cadeau. Mais ces esclaves libérés ont surtout énormément de devoirs. Et les esclaves n'ont pas lu la proclamation en anglais».

Gare aux clichés. À l'abolition, les esclaves auraient brisé leurs chaînes et célébrer la liberté dans la liesse populaire. Deux historiens rectifient. Alors que nous commémorons ce 1er février 2018 les 183 ans de l'Abolition de l'esclavage, Jocelyn Chan Low et Vijaya Teelock expliquent que la véritable libération est arrivée en 1839, à la fin de la période d'apprentissage.

