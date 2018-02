Tanzanie: La principale société d'extraction aurifère annonce des mesures de protection des prix

Acacia exploite des mines en Tanzanie depuis plus de 15 ans, mais le groupe est actuellement en conflit avec le gouvernement qui a interdit l'exportation des produits miniers bruts en mars 2017 et promulgué de nouvelles lois pour l'appropriation accrue par l'Etat des ressources minières du pays.

Coté sur la liste principale de la Bourse de Londres (Lse) avec une cotation secondaire à la Bourse de Dar es-Salaam, Acacia possède trois mines, toutes situées dans le nord-ouest de la Tanzanie: Bulyanhulu, Buzwagi et North Mara, et détient un portefeuille de projets d'exploration au Kenya, au Burkina Faso et au Mali.

