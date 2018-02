Sénégal: La directrice de l'Unesco à Dakar pour le sommet sur l'éducation

Paris, France — La directrice générale de l'Unesco, Mme Audrey Azoulay, prend part à la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme), qui se tient à Dakar du 1er au 3 février, pour illustrer la priorité de son organisation au secteur de l'éducation ainsi que la priorité donnée à l'Afrique, a-t-on appris de source officielle.

« L'éducation doit devenir la priorité de l'aide au développement. Nous sommes ici pour mobiliser davantage de fonds, soutenir les efforts nationaux et faire de l'éducation la responsabilité de tous », a déclaré la directrice générale de l'Unesco dans un communiqué dont copie a été transmise jeudi à Paris.

Pour atteindre l'éducation universelle de l'enseignement pré-primaire au secondaire dans les pays à faible et moyen revenu, on estime qu'il faudrait 39 milliards de dollars par an, a affirmé l'agence onusienne.

Mme Azoulay plaidera en faveur de l'éducation comme force de changement sans égal pour construire un avenir plus équitable et inclusif, soulignera le besoin de partenariats pour fournir aux Etats les outils et les savoirs nécessaires à des systèmes éducatifs de qualité, a indiqué la même source.

La directrice de l'agence onusienne, dont organisation est la seule qui dispose à cet égard d'outils statistiques, normatifs et stratégiques de nature à répondre aux besoins spécifiques de chaque Etat, aura également des entretiens bilatéraux avec les chefs d'Etat, ministres et dirigeants d'autres agences des Nations Unies pendant cet événement de deux jours.

Au cours de son séjour au Sénégal, Mme Azoulay se rendra à Pikine où l'Unesco contribue à l'autonomisation des populations vulnérables, en particulier des filles et des femmes, à travers plusieurs programmes en langue nationale sur des thèmes tels que l'alphabétisation et le développement urbain durable.

Elle visitera également l'Ile de Saint-Louis, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 2000, aux côtés des présidents sénégalais et français dans le cadre d'un projet conjoint entre l'Unesco, la Banque mondiale et la France qui vise à contenir l'érosion côtière.

La conférence de Dakar, co-présidée par le président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la France, Emmanuel Macron, et qui réunit des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des chefs d'agence des Nations unies, des responsables d'organisations de la société civile, des représentants du secteur privé et plus d'un millier d'acteurs du monde de l'éducation, a pour ambition de collecter des fonds destinés à renforcer le soutien à l'éducation.

D'après le Rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'Unesco, l'aide totale à l'éducation a baissé de 4% par rapport à 2010 et l'Afrique subsaharienne, où vit la moitié des enfants non scolarisés recensés dans le monde, a vu la part de cette aide baisser de moitié entre 2002 et 2015.