Burundi: Efforts personnels du président de l'Assemblée nationale pour la réussite des prochaines élections

En 2015, le processus électoral avait été controversé et émaillé de violences suite à la candidature de l'actuel chef de l'Etat burundais pour un troisième quinquennat, jugé contraire à la Constitution, dans les milieux de l'opposition et jusque dans le camp du pouvoir.

Le dialogue social vise à dissiper leur grogne sur des contributions, officiellement en vigueur depuis le mois dernier et qui seront coupées à la source, sur le salaire net, jusqu'à fin décembre 2019, prévoit une ordonnance conjointe des ministères de l'Intérieur et des Finances.

Les réticences ont éclaté au grand jour, le 4 janvier dernier, quand le groupe parlementaire de l'opposition « Amizero y'Abarundi » (Espoirs des Burundais, en langue nationale, le Kirundi) a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une correspondance sur des contributions « forcées » et « contraires à la Constitution » et qu'ils disaient « ne pas cautionner ».

D'autres catégories socioprofessionnelles, y compris à l'intérieur du parlement burundais, et du côté des principaux syndicats des fonctionnaires de l'Etat, se montrent de plus en plus réticents et de moins en moins enthousiastes à contribuer.

Bujumbura, Burundi — Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Barandagiye, a versé, jeudi, un montant de 4,8 millions de francs burundais, soit l'équivalent de 27.319 dollars américains, en guise de « contribution familiale » à la caisse des prochaines élections de 2020, s'engageant, à la même occasion, de refaire le geste sur le salaire de fonction et sur les revenus issus de ses champs et de son élevage, le moment opportun.

Copyright © 2018 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.