Libye: L'année 2018 déterminera l'avenir du pays, selon Jakaya Kikwete

"Les deux organisations travailleront ensemble pour soutenir la réconciliation et créer les conditions nécessaires pour les élections", a-t-il déclaré, ajoutant "nous, Etats membres de l'Union africaine, disons que nous ne devrions pas précipiter les élections, nous devrions préparer un terrain solide pour des élections crédibles et pacifiques afin que leurs résultats soient respectés par toutes les parties".

Le Commissaire de l'Ua à la paix et la sécurité a déclaré, pour sa part, aux journalistes en marge du sommet, "nous avons reçu Salamé qui convient que c'est un conflit complexe et très difficile et ne peut être résolu par une seule organisation".

Ces élections générales figurent dans le plan de règlement de crise proposé par le représentant du secrétaire général de l'Onu et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Unsmil), Ghassan Salamé, en septembre dernier portant sur trois étapes s'étalant sur une années comprenant la révision de l'Accord politique, la tenue d'une conférence inclusive et l'adoption d'une constitution.

