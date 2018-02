Angola: Projet de construction à Cunene des Centrales Voltaïques

Ondhiva (Angola) — Trois centrales voltaïques, capables de produire, chacune, cinq mégawatts, pourraient être construites, au courant de l'année 2018, dans trois municipalités de la province de Cunene, a fait savoir jeudi le directeur local du secteur de l'Energie et des Eaux, João da Silva Borges.

Cuvelai, Cahama et Curoca sont des municipalités où seront montées les centrales voltaïques, dans le cadre des projets prioritaires du gouvernorat provincial pour l'année 2018, en vue d'augmenter la capacité de fourniture d'électricité à la population de cette région située à l'extrême-sud d'Angola, a précisé jeudi à Ondjiva le directeur. L'expansion du réseau de basse tension et de celui d'illumination publique au siège de la municipalité de Namacunde, l'élargissement et l'expansion du réseau de moyenne et de base tension, et d'illumination publique aux quartiers de Naïpalala et d'Okapale, secteurs périphériques de la ville d'Ondjiva, sont d'autres projets à mettre en œuvre cette année-ci par le secteur de l'Energie et des Eaux, a-t-il ajouté.

Actuellement, la province de Cunene, qui absorbe 18 mégawatts, bénéfice également d'une Ligne de Haute Tension de 132 KV, émanant de la République voisine de Namibie. Agropastorale, Cunene, une des plus vastes des 18 provinces de l'Angola, est composée de six municipalités et de 20 communes. Sa population actuelle est estimée à 990.800 habitants.