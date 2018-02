Ile Maurice: L'Open University of Mauritius injecte Rs24 millions dans des centres à l'étranger

Le secteur des technologies de l'information et de communication est aussi au centre des projets de l'Open University of Mauritius. Comme celle-ci dispense des cours à distance, l'administration veut exploiter au maximum les moyens technologiques pour améliorer la qualité des programmes offerts. «Parmi les options que nous voulons offrir, celles d'augmented reality ou de virtual reality», ajoute Kaviraj Sukon.

Mais ceux-ci seront minutieusement pensés pour répondre aux besoins de différentes industries. «Pour l'instant, nous avons déjà identifié deux filières, soit le droit et le secteur portuaire. Le droit est une filière surdemandée, mais le problème, c'est que tout le monde croit qu'il doit faire le barreau et devenir avocat. Nous allons offrir des spécialisations en arbitrage, par exemple», confie Kaviraj Sukon.

Le but est d'attirer plus d'étudiants étrangers à l'Open University of Mauritius. «Nous sommes déjà très populaires auprès des étudiants étrangers et nous voulons absolument capitaliser dessus», soutient le Managing Director. Ce projet d'internationalisation est un des premiers sur la liste des priorités de l'Open University of Mauritius.

L'Ouganda et le Rwanda sont les deux premiers pays identifiés pour l'implantation de ces centres d'études. «Des officiers ont déjà été sur place pour faire une étude de marché et nous comptons lancer le projet d'ici l'année prochaine», explique Kaviraj Sukon.

Des centres d'études dans au moins six pays africains. C'est l'objectif que s'est fixé Kaviraj Sukon, Managing Director de l'Open University of Mauritius. Il souhaite ainsi augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui s'inscriront dans cet établissement.

