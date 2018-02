Sénégal: Le Président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, à Dakar

« Le capital humain joue un rôle déterminant pour assurer une croissance soutenue à long terme et une élévation des niveaux de vie », a déclaré Jim Yong Kim. « Grâce à des changements porteurs de transformation dans le domaine de l'éducation, les Sénégalais pourront exploiter tout le potentiel des mutations technologiques et entrer de plain-pied dans l'économie du 21ème siècle », a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, le président du groupe de la Banque mondiale, à cette occasion, réaffirmera l'attachement de l'institution à une coopération solide avec le Sénégal ainsi qu'avec la France en faveur du développement de l'Afrique et sollicitera l'impulsion des autorités sénégalaises afin d'améliorer les résultats du système éducatif et de donner à tous la possibilité d'accéder à une éducation de qualité.

Jim Yong Kim assure que son institution est déterminée à aider le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest et, plus généralement, l'ensemble des pays du monde à faire face aux conséquences du changement climatique.

« Ce voyage qui s'inscrit dans la continuité du One Planet Summit coorganisé par la France et le Groupe de la Banque mondiale à Paris au mois de décembre 2017, traduit la volonté de poursuivre une action commune en faveur de l'adaptation au changement climatique », précise le document.

