Congo-Kinshasa: Big-bang !

opinion

L'effet d'une bombe atomique ! Voilà ce qu'a et devra avoir l'annonce de Lambert Mende en marge d'une interview avec la Voix de l'Amérique VOA. D'ici juillet 2018, le Président Kabila devra dévoiler son dauphin, a-t-il dit.

Sortie de la bouche d'un personnage politique considéré comme l'un des ceux par qui parle le Chef de l'Etat, cette phrase résonne dans les esprits et, comme quiconque peut s'y attendre, délie bien de langues faisant couler encre et salive dans les QG des partis et plateformes politiques, sans oublier, évidemment, les rédactions des tabloïds ainsi que les antichambres.

Cette annonce cadre, il sied de le signaler, avec les prévisions du calendrier électoral publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante fin 2017. Ce mois de juin, suivant cet almanach en exécution par la centrale électorale avec Nangaa à la tête, le corps électoral est censé être convoqué pour que la course aux dépôts de candidature puisse débuter.

Le dépôt, justement, des candidatures pour la magistrature suprême est prévu pour juillet, sauf changement de programme. D'où, c'est là que le dauphin du Pouvoir sera connu. Depuis, à tout dire, le couac électoral de 2016, le Président Kabila, sans tournure oiseuse, est soupçonné de vouloir par tous les moyens chercher à rester au pouvoir par l'Opposition et une partie de la Société Civile. L'exécution contestée de l'Accord de la Saint Sylvestre durant l'année 2017, jugement des opposants, n'est venue que renforcer ces idées. Qui, plus que tout, pousse au radicalisme les opposants désormais réconforté par l'entrée en jeu de l'Eglise Catholique avec les marches appelées par le Comité Laïc de Coordination -CLC. Son renvoi, en définitive, de la question de savoir s'il sera candidat aux prochaines élections, lors de sa dernière sortie médiatique a jeté, de nouveau, le doute.

Ce que, pour plus d'un, s'il avouait ne pas être candidat, cela mènera à l'apaisement des tensions politiques en RDC. A défaut de cela, il y a, présentement, l'annonce faite de la bouche du Porte-parole du Gouvernement qui, pour bien d'éminences grises, incarne même la communication de tout le régime. Simple discours politique ou promesse d'honneur ? La question persiste. Mais, une volonté politique s'affiche dans un décor politique teinté des contradictions internes et externes béates entre le régime, accusé de vouloir rester aux affaires ad vitam aeternam, et le tandem Opposition-Eglise catholique. Puis, entre le même pouvoir et certaines capitales occidentales à l'instar de Bruxelles.

Dans ce contexte, que peut produire, concrètement, l'info-choc de Mende ? Va-t-il attendrir les évêques, les opposants moins radicaux ainsi que les partenaires multilatéraux douteux? L'interrogation perdure. Toutefois, une certitude est là. Le vrai camp qui connaitra les effets d'un tel big-bang est rien d'autre que la majorité Présidentielle. Ce, suite à une et une seule quiz : qui sera ce dauphin de Joseph Kabila ?