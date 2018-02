L'affaire prend une autre tournure avec cet épisode. Des organisations des jeunes des territoires, districts, communes des 26 provinces de la République Démocratique du Congo donnent de la voie face à la contestation de la réélection de la congolaise Francine Muyumba à la tête de l'UPJ.

Depuis la Tshopo, Kasaï, Kasaï Oriental, du Sankuru, Lualaba, Kasaï Central, Lomami, Kongo Central, Kwilu, Bas-Uélé, Haut Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Kwango, Mai-Ndombe, Maniema, Equateur, Nord-Ubangi, Tshuapa, Tanganyika, Haut Katanga, Mongala, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi et la Capitale Kinshasa, ces structures, argument sur la transparence du scrutin ayant couronné leur championne, appellent la Commission de l'Union Africaine à reconsidérer sa position. Dans le vif des réactions, l'annonce d'une rupture de ces jeunes avec l'UA est même annoncée.

"Nous, jeunes de toute tendance confondue, réunis au sein du [ Forum Provincial de la Jeunesse, du Parlement des jeunes, du Conseil National de la jeunesse, les Conseils Provinciaux de la Jeunesse, des Conseils Communaux, des districts et territoriaux ] avons appris avec regret les allégations contenues dans le communiqué de la Commission de l'Union Africaine rendu public en date du 19 janvier 2018 à la suite des élections du nouveau comité de l'Union Panafricaine de la Jeunesse", signalent ces derniers dans un document parvenu à La Prospérité. Ces jeunes affirment, par ailleurs, la rupture de collaboration entre l'UA et le comité élu de l'UPJ sur la base de deux prétextes suivants. Primo, par le fait que la commission de l'UA évoque la non-atteinte du quorum requis pour le vote au sein de l'UPJ. Secundo, parce qu'elle soulève tout de même les irrégularités dans le processus de vote proprement dit du comité élu.

Précisions

Face à ces deux points, ces organisations, après analyse minutieuse des faits, ainsi que les instruments juridiques en vigueur régissant l'UPJ, livrent une série de précisons. Un, la commission de l'UA qui a évoqué la non atteinte du quorum requis pour le vote du comité de l'UPJ n'a aucune preuve ni raison fondamentale car, étant donné que sur l'ensemble de plus ou moins 45 États membres effectifs au sein de l'UPJ, 32 ont été présents et ont pris part active à ce vote. Ce qui, selon eux, atteste que le quorum requis de deux tiers a été largement atteint conformément à l'esprit et à la lettre des textes juridiques en la matière. La prétendue irrégularité soutenue par la CUA, pour ces structures, dans le processus de vote, ne tient pas, malheureusement, debout du fait que les textes juridiques en vigueur régissant les élections au sein de l'UPJ prévoient deux modes de vote à savoir le vote à main levée et le vote par consensus.

Et, pourtant, dans le cas d'espèce, argumentent ces jeunes, il s'est agit du vote à main levée dont les images brutes peuvent en témoigner d'avantage et, ce qui du reste, traduit sans équivoque une transparence qui rend difficile si pas impossible, toute manœuvre frauduleuse ou trucage. Il sied de rappeler, par ailleurs, que conformément à l'esprit de tous les documents juridiques régissant le fonctionnement de l'UPJ, les élections sont organisées par une Commission Électorale tout aussi neutre et indépendante du comité sortant et ne peut souffrir d'aucune influence quelconque de toute part, précisent-ils.

Appel à la reconsidération

"Eu égard à ce qui précède, nous, jeunes de toute tendance issus de toutes les structures fiables de la RDC réunis au sein des Forums ci-haut évoqués à travers le pays dénonçons et condamnons avec la toute dernière énergie, cette manœuvre que nous jugeons dilatoires, orchestrée par certains membres frustrés de la Commission de l'UA suite aux décisions des urnes, cherchant à remettre en cause cette élection ", lance ces organisations.

Et d'ajouter : "en suite, réitérons et soutenons avec fermeté Madame Francine Furaha MUYUMBA, réélue Présidente de cette grande institution de la jeunesse africaine, avec l'ensemble de tous les membres de son comité, pour la valeur et le prestige de la jeunesse de l'Afrique en général et celle de la République Démocratique du Congo en particulier". Enfin, ces jeunes demandent à la Commission de l'Union Africaine de reconsidérer sa position et revenir au bon sentiment, pour l'unité, le bien être, le développement intégral et la promotion. Pour les Jeunes de la RDC.