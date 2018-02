Il faut souligner que le projet « Renforcer la sécurité aux frontières en Côte d'Ivoire » à quatre composantes. Il s'agit d'une part de la construction et de l'équipement d'un poste-frontière près de la frontière avec le Burkina Faso, de renforcer la capacité des acteurs impliqués. D'autre part d'un appui institutionnel dans la relecture de la politique de migration et de la campagne de sensibilisation des communautés.

Cette commission placée sous la présidence du Premier ministre, a-t-il expliqué, a essentiellement pour mission d'assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre de la stratégie nationale de délimitation, de matérialisation et de gestion des frontières nationales.

Selon l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire, S.E.M Kawamura Hiroshi, le soutien de son pays vise à croître la capacité de gestion humanitaire des frontières de plusieurs pays. Tout en les aidant ainsi à faire face aux déplacements des populations résultant des conflits et surtout à renforcer la sécurité.

Ce logiciel sert à recueillir, traiter, stocker et à analyser les données des voyageurs. Et cela, en temps réel grâce à un réseau extensif aux frontières, expliquent des experts de l'Oim.

Développé par l'Oim en 2009 et opérationnel dans 19 pays à travers le monde, le système d'analyse des données et des informations migratoires (Midas) vise à aider les États à renforcer leurs capacités de gestion aux frontières.

