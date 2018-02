Sénégal/Erythrée: Asmara 1968 - Joe Diop nostalgique

L'un des techniciens qui avaient amené l'équipe nationale du Sénégal à la Can 1968 à Asmara a animé, samedi, à l'Inseps, le débat organisé par le collectif Lamine Diack sur : «Asmara 1968, il y a 50 ans. La Can de l'équipe de Lamine Diack, Mawade Wade et Joe Diop».

Le deuxième thème a été introduit par Joe Diop, un des techniciens sénégalais qui avait amené cette « vaillante » équipe sénégalaise à Asmara (Ethiopie). Joe Diop explique le parcours du Sénégal avec passion et enthousiasme. Sur la route d'Asmara, se rappelle-t-il, le Sénégal avait un groupe compétitif mené par Demba Thioye, Amady Thiam, Issa Mbaye, Louis Camara, Yatma Diop, Yatma Diouck... « Il y a une complicité et un engament dans cette équipe », se remémore Joe Diop, nostalgique.

M. Diop compare le jeu qui était développé par l'équipe du Sénégal à la Can 1968 à celui du Fc Barcelone sous l'ère Pep Guardiola. Un jeu fait de passes courtes, « un jeu offensif, une mentalité collective, une possession du ballon, une récupération, une diversification du jeu ». Le public d'Asmara était même acquis à la cause de l'équipe nationale grâce au beau jeu produit par les protégés de Lamine Diack, rappelle le conférencier.

Dans cette compétition, le Sénégal a d'abord partagé les points avec le Ghana (2-2) puis a battu le Congo-Brazzaville (2-1) et a perdu contre le Zaïre sur un but intervenu dans les dernières minutes du jeu qui le privait d'un second tour. Si le Sénégal a pu réaliser cette « performance », souligne Joe Diop, c'est parce qu'il y avait une « complicité idéologique » entre les joueurs et le staff technique.

De retour d'Asmara, le président Léopold Sédar Senghor a nommé Lamine Diack comme ministre des Sports. L'ancien président de l'Iaaf, révèle M. Diop, a apporté des réformes dans les politiques sportives.

Malheureusement, constate-t-il pour le dénoncer, les réformes Lamine Diack n'ont pas été suivies à la lettre. Pour redorer le blason du sport sénégalais, il est important selon le conférencier du jour de « construire et de développer le sport dans sa diversité afin de lui restituer sa popularité». «Il faut une politique sportive étatique ensuite fédérale », préconise-t-il.