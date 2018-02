Libye: Tawarga, le retour interdit, sept ans après

Le gouvernement d'union nationale avait monnayé cette réconciliation avec les milices de Misrata. Des sources dans cette même ville indiquent aujourd'hui que les sommes allouées aux milices n'étaient pas suffisantes et qu'elles réclament plus d'argent pour que l'affaire soit réellement conclue.

L'accord avait était entériné par les maires de Misrata et de Tawarga sous la bénédiction du gouvernement de Fayez al-Sarraj et de la mission de l'ONU en Libye.

Le gouvernement de Tripoli censé faire appliquer l'accord et organiser ce retour se soumet au pouvoir des milices. Le cabinet de Fayez al-Sarraj subit là un nouvel échec et semble incapable de réagir, sauf pour lancer un appel à la raison aux partis.

Abdel Mawla Adouma, le maire de Tawarga, met en cause le gouvernement d'union nationale. « Ce sont les forces chargées de nous accompagner et de couvrir notre retour qui nous ont empêchés d'avancer », a-t-il affirmé.

En convois, par milliers, ils affluaient jeudi matin, de l'est, de l'ouest et du sud du pays. Quittant leurs camps, les gens de Tawarga se dirigeaient vers leur ville détruite, emplis d'espoir de pouvoir s'y réinstaller quand les milices de Misrata leur ont barré les routes et brûlé les quelques bâtiments préparés pour les accueillir.

