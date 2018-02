Afrique du Sud: Une grave sécheresse menace les habitants du Cap

Au coin de la rue, Loyiso et ses collègues chargent leur cargaison sur un chariot. « Nous travaillons dans une boulangerie où l'on sert aussi de la nourriture, et pour préparer tout ça, dit-il, il faut beaucoup d'eau. »

Seulement cette eau collectée ici à la source. Quand ma madame a fini de se doucher, on récupère l'eau sale dans des bassines, et on s'en sert dehors, pour arroser les plantes. »

Près de la source naturelle, tout le monde s'active, sous l'œil des policiers municipaux. Des hommes en chemise se sont arrêtés en sortant du travail, les mères de famille et leurs enfants côtoient les employées de maison, venues faire le plein d'eau pour leur patron comme Zanele : « Nous n'utilisons plus les robinets à l'intérieur.

« Ma voiture est garée plus haut, et j'ai déjà remonté deux fois 25 litres, raconte-t-il. L'eau que je transporte là, je vais m'en servir pour la lessive. Demain je reviens avec d'autres bouteilles spéciales, dans lesquelles je mets l'eau que je bois (... ) Pour la douche, c'est environ 2 minutes, tous les deux jours environ. »

En Afrique du Sud, la ville du Cap fait face à une grave sécheresse qui pourrait bien priver ses habitants d'eau. La cité touristique se prépare pour son « Day Zero », le « Jour zéro », quand les réserves d'eau seront trop basses (13,5% contre 26% actuellement), et qu'il faudra couper les robinets. Les scientifiques estiment que le « Jour zéro » surviendra à la mi-avril.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.