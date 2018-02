Sénégal: Marion Weichelt Krupski, ambassadeur de Suisse au Sénégal - « Approfondir les relations entre Dakar et Berne »

interview

Le nouvel ambassadeur de Suisse à Dakar, Son Excellence Marion Weichelt Krupski, compte approfondir les relations bilatérales entre le Sénégal et son pays. Il s'agit, pour lui, de s'appuyer sur les domaines de l'eau, de la paix et de la sécurité pour améliorer ces liens déjà solides entre les deux peuples. Actuellement, une formation sur les droits de l'Homme, destinée au personnel de la chaîne judiciaire, est en cours au profit de professionnels sénégalais.

Excellence, vous vous apprêtez à organiser une formation pour les professionnels sénégalais sur la justice juvénile. Pourquoi votre pays accorde un tel intérêt sur la protection des droits de l'enfant ?

Promouvoir le respect des droits de l'Homme est un objectif de politique étrangère ancré dans la Constitution suisse. Cet objectif est fondé sur la conviction que la réalisation des droits de l'Homme est une condition sine qua non d'un développement économique et social durable au bénéfice de chaque individu. La Suisse est convaincue que le respect des droits de l'Homme contribue à la paix et à la sécurité internationale. Mieux sont respectés les droits de l'Homme, mieux les conflits et l'extrémisme violent sont prévenus. Le respect des droits de l'Homme sert ainsi les intérêts de la Suisse. Et la question de la protection de l'enfance entre dans ce cadre large.

Depuis 2012, le Sénégal et la Suisse se rencontrent une fois par an pour parler de questions liées aux droits de l'Homme. Ce dialogue se traduit par une coopération concrète, entre autres, dans le domaine de la justice juvénile. C'est ainsi que la Suisse et le Sénégal ont mis sur pied une formation de formateurs en justice juvénile. Elle vise les professionnels faisant partie des maillons de la chaîne judiciaire travaillant avec les enfants, c'est-à-dire les enfants victimes, les enfants en danger et les enfants en conflit avec la loi. Cette formation se veut pluridisciplinaire, et des professionnels de tout horizon y participent : policiers, gendarmes, magistrats, éducateurs spécialisés, agents pénitentiaires, avocats... Chaque formation consiste en quatre modules. Trois modules ont lieu au Sénégal et le dernier en Suisse.

Deux promotions développées sur quatre modules chacune ont été déroulées entre 2012 et 2016, la première avec des participants de Thiès et de Dakar, et la deuxième avec des participants de Diourbel et de Kaolack. Cette formation a connu un grand succès, et le souhait de former plus largement des formateurs dans les autres régions du Sénégal a été exprimé. Actuellement, des professionnels de Kédougou et de Kolda participent à la formation. Le troisième module commence la semaine prochaine et aura lieu à Kédougou.

Cette formation va cibler les professionnels de deux régions, à savoir Kolda et Kédougou, pourquoi le choix de ces deux localités ?

L'idée est de toucher toutes les régions du Sénégal. Certes, nous déroulons la formation à Kolda et Kédougou pour cette promotion, mais il s'agit d'avoir à terme un maillage national.

La région de Kédougou a une particularité en ce sens qu'elle renferme beaucoup de sites d'orpaillage traditionnels où travaillent des mineurs. Quel peut être l'impact de cette formation pour ces enfants travailleurs ?

Le travail des enfants est un problème complexe et multifactoriel. Et il va de soi que la formation proposée ne règlera pas le problème, mais elle peut contribuer à une meilleure appréhension du phénomène avec pour but d'améliorer la prise en charge des mineurs. Il s'agit aussi de valoriser le travailler-ensemble entre les différents corps de métier afin de faciliter et d'améliorer la prise en charge de ces enfants.

Lors de nos formations précédentes, nous avons constaté des impacts réels dans la prise en charge des mineurs. A titre d'exemple, je peux citer l'augmentation des audiences au niveau du tribunal : les mineurs sont maintenant entendus deux fois plus souvent. Cela a permis de désengorger le quartier des mineurs et d'éviter que des jeunes soient incarcérés trop de temps pour des délits mineurs. Et compte tenu de l'engagement des participants actuellement formés, je reste confiante pour que des améliorations se fassent sentir rapidement.

Vous êtes le nouvel ambassadeur de la Suisse à Dakar, quelle orientation comptez-vous donner aux relations entre votre pays et le Sénégal ?

Nos deux pays entretiennent de très bonnes relations, et mon souhait est de les approfondir encore davantage. Un des domaines où nous travaillons ensemble est justement celui des Droits de l'Homme et de la sécurité humaine, comme je viens de l'expliquer avec l'exemple de la formation des formateurs en justice juvénile. La Suisse travaille étroitement avec le Sénégal dans d'autres domaines également dont la formation professionnelle duale. Initialement conçu comme un projet limité dans le temps, le projet de formation professionnelle duale rencontre un réel succès. Voulu par le Président Macky Sall, il s'agit de la mise en place d'un système de formation duale au Sénégal inspiré par le modèle suisse. La Suisse accompagne le Sénégal avec son expertise. Cette année, l'objectif est de créer 600 places d'apprentissage sur la base du modèle dual. Ce nombre peut paraître petit. Mais, vu tout le travail de base qui a été fait, comme par exemple le décret attribuant les revenus de la taxe professionnelle au financement de la formation professionnelle duale, permettant le Sénégal d'assurer lui-même le financement du nouveau système, 600 places d'apprentissage sont un pas bien grand dans l'instauration du nouveau modèle avec le partenariat entre Etat, patronat et syndicats.

Un autre domaine de coopération, que je ne peux pas ne pas mentionner, est celui de l'eau. En effet, la thématique de l'eau constitue, depuis très longtemps, une priorité de la politique étrangère suisse. Tout comme le Sénégal, la Suisse croit fermement que les pays qui collaborent activement dans la gestion de leurs ressources en eau ne se font pas la guerre. C'est dans ce cadre que la Suisse et le Sénégal ont travaillé étroitement ensemble dans le Haut panel mondial sur l'eau et la paix. Et nos deux pays poussent activement pour que les recommandations émises par le Haut panel soient assurées. Ce domaine eau/paix/sécurité constituera un volet important lors de ma présence au Sénégal. Il s'agira, pour moi, de continuer sur cette dynamique positive et constructive entre nos deux pays.

Traditionnellement, quels sont les axes de la coopération entre le Sénégal et la Suisse ?

Comme je viens de l'évoquer, la Suisse est engagée au Sénégal essentiellement à travers des programmes dans les domaines des droits de l'Homme et de la sécurité humaine, notamment la justice juvénile, l'économie et droits de l'Homme, et de la formation professionnelle duale. Tous nos engagements se font en étroite collaboration avec le Sénégal.

Votre pays est une destination pour les étudiants sénégalais. Comptez-vous accroître le nombre de visas à accorder chaque année ?

La question ne se pose pas dans la mesure où il n'y a jamais eu de quotas pour les visas. Tous les dossiers sont étudiés et soumis aux mêmes critères. L'obtention du visa est octroyée lorsque les critères sont remplis.

Dernièrement, nous avons appris dans la presse que la Suisse souhaiterait diminuer le nombre de mariages mixtes. Est-ce que vous confirmez l'information ?

Pas que je sache ! Non, la Suisse ne souhaite certainement pas diminuer le nombre de mariages mixtes. La Suisse est un pays multiculturel, avec quatre langues nationales (l'allemand, le français, l'italien et le romanche) et le pourcentage d'étrangers est de 25%. Il est donc impensable de vouloir réduire les mariages mixtes.

De plus en plus, on constate la montée en puissance des partis d'extrême droite en Europe et la présence remarquée du populisme. Est-ce le cas chez vous ?

La Suisse connait un système de démocratie directe unique au monde. Le peuple suisse non seulement élit ses représentants mais a aussi le droit de voter sur des objets. La votation fait suite au dépôt d'une initiative populaire ou d'une demande de référendum. Le droit de déposer une initiative populaire est un moyen de faire valoir ses exigences. Les citoyens peuvent demander à ce que l'on vote sur une modification de la Constitution. Pour que l'initiative aboutisse, elle doit recueillir 100.000 signatures valables dans un délai de 18 mois. Le droit de lancer un référendum est par contre un moyen de dire « non ». Le peuple peut se prononcer sur les décisions du Parlement. Les lois sont soumises au vote populaire lorsque 50.000 citoyens le demandent. Le référendum est par contre obligatoire pour toute modification de la Constitution et pour l'adhésion de la Suisse à certaines organisations internationales. C'est une des raisons pour lesquelles la Suisse ne fait pas partie, par exemple, de l'Union européenne. Avec ce système unique, la Suisse est beaucoup moins vulnérable au populisme.

La Suisse est certes un pays neutre, mais quel commentaire faites-vous sur les derniers propos du Président Trump sur les pays africains et Haïti ?

Je préfère de ne pas commenter ces propos. Il m'est par contre important de souligner que la Suisse entretient de très bonnes relations avec Haïti et les pays du continent africain.

A Haïti, par exemple, la Suisse s'engage à améliorer l'accès à l'eau potable, la construction d'écoles ou encore la protection contre les risques naturels.

Sur le continent africain, la Suisse est également très engagée dans différents domaines, notamment à travers la coopération au développement dans 21 pays d'Afrique, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad, le Nigéria, pour ne citer que ceux-là. Elle s'engage pour le développement rural et la sécurité alimentaire, la gouvernance locale et la décentralisation, ainsi que pour l'éducation de base et la formation professionnelle.

Mais, la Suisse s'active également dans d'autres domaines, en particulier politique, auprès de la Cedeao, par exemple, ou d'autres instances sous-régionales et régionales. L'Afrique tient à cœur à la Suisse. Idem pour ce qui est des droits de l'Homme ou le partage des ressources naturelles comme l'eau. Le destin de l'Afrique est aussi le destin de la Suisse.