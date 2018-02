Cote d'Ivoire: Enseignement Supérieur/Actions 2018 - "Le ministère compte clore les dossiers en souffrance".

Notamment, l'élaboration du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, le lancement du fonds dédié à la recherche et à l'innovation (FONARI), l'élaboration de la politique nationale de l'enseignement supérieur et l'ouverture de l'université virtuelle avec 4 thématiques.

"2018, le ministère compte clore les dossiers en souffrance. Ainsi on aura la validation du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, la réalisation du bilan de la réforme du BTS, l'établissement du contrat de performance entre l'Etat et les établissements, l'élaboration d'un guide méthodologique de la démarche qualité dans les établissements, la conception du module de gestion numérisé de PV d'examen et de la production des attestations et diplômes...", a annoncé Mme Bakayoko Ly Ramata, ministre ivoirienne de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

