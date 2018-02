Congo-Brazzaville: Disparition - Le Pr Antoine Marie Aïssi a tiré sa révérence

L'historien chercheur et poète congolais est décédé dans la nuit du 27 janvier, à Brazzaville.

Jusqu'à sa mort, le Pr Antoine Marie Aïssi fut deuxième vice-président du Comité d'histoire de la ville de Brazzaville. Né le 5 juillet 1944 au village Poto-Poto, Brazzaville, région du moyen-Congo en Afrique équatoriale française, cet homme a beaucoup œuvré dans la recherche scientifique et universitaire.

Parmi ses travaux, l'on peut retenir sa thèse de doctorat de 3e cycle sur : « La justice indigène et la vie congolaise ». Une thèse qui n'a pas été contredite jusqu'à sa mort par les hauts cadres et chercheurs.

Il y a aussi plusieurs textes de poésie négro-africaine comme « Du côté du Katanga », « Dipanda », « Au rendez-vous de la vie », « Epines de Roses », etc. Le Pr Antoine Marie Aïssi est auteur d'une vingtaine d'articles universitaires et de plusieurs ouvrages. En 2002, il a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite congolais et, en 2010, officier dans l'ordre du mérite congolais.

Sur le plan de l'encadrement des travaux de recherche à l'Université Marien-Ngouabi et l'instruction des dossiers de candidature au Cames, il a aidé plus d'une vingtaine d'étudiants à parfaire leur mémoire de DES et de maîtrise.

Le Pr Camille Bongo reconnaît qu'Antoine Marie Aïssi a beaucoup écrit. « Il a laissé plusieurs manuscrits. Avec la famille on verra bien la possibilité de les relire et les compléter pour faire une présentation de cet ouvrage. Il avait une passion pour les arts et pour la recherche », a-t-il laissé entendre. Le Pr Camille Bongo a encore affirmé que le disparu avait l'estime pour le quartier Poto-Poto. Cette appréciation le poussa à réaliser le film « Kaka yo ».