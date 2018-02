Cote d'Ivoire: Mobilisation des ressources financières - Un objectif de 1310 milliards Fcfa assigné au Trésor

Pour assurer le financement effectif du budget 2018, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp) devra mobiliser 1310 milliards Fcfa sur le marché monétaire et financier, a fait savoir le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné.

C'était au cours du séminaire bilan 2017 et perspectives 2018 qui s'est ouvert ce jeudi 1er février 2018 dans la capitale politique et administrative, Yamoussoukro.

A côté de cela, a insisté le ministre, les comptables publics devront engager les actions nécessaires pour assurer le recouvrement effectif des recettes, garantir l'inviolabilité des deniers publics, en veillant à ramener toutes les ressources dans les caisses de l'État.

De plus, ceux-ci doivent procéder au paiement à bonne date des dépenses, afin de respecter le critère de la non accumulation des arriérés intérieurs qui constitue un engagement pris dans le cadre du Programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (Fmi).

La direction générale devra en outre réaliser avec diligence en 2018 d'autres actions importantes. Il s'agit notamment, de finaliser l'interface des systèmes d'informations du Trésor avec les autres systèmes existant dans les autres régies financières; déployer les progiciels de gestion comptable des Epn et des collectivités territoriales; rendre fonctionnelle la salle des marchés du Trésor Public ; renforcer la surveillance et l'encadrement du secteur des assurances ; réaliser le diagnostic institutionnel des institutions financières décentralisées et des structures d'encadrement ; assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention entre l'État et l'Apbef-Ci pour l'accès à la commande publique et promouvoir l'utilisation des moyens modernes de paiement, en faisant en sorte que les paiements aux guichets du Trésor soient l'exception.

« Les défis à relever sont nombreux, mais ils sont à notre portée. Je voudrais engager l'ensemble des services du Trésor public à plus de dévouement et d'abnégation afin de garantir d'excellents résultats en fin de gestion 2018 », a rassuré le ministre Adama Koné.

Quant au bilan de l'exercice 2017, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a affirmé que les objectifs assignés ont été largement atteints. L'institution a collecté 1348,8 milliards Fcfa sur un objectif assigné de 1296,8 milliards Fcfa, soit une plus value de 51,9 milliards Fcfa.

A cela, s'ajoute le paiement à bonne date des créances des opérateurs économiques. Sans oublier le règlement de la « dette fournisseur » pour plus de 911 milliards Fcfa au profit de près de 8914 fournisseurs et prestataires sur l'ensemble du territoire national. L'on note en outre, la modernisation des outils de gestion, l'amélioration de la transparence et la gouvernance, ainsi que le non cumul de la dette intérieure.