Congo-Kinshasa: Une affaire de vente indue des espaces de négoce au marché Kato

L'escroquerie aurait la peau dure dans la capitale congolaise. L'on rapporte que l'administrateur du petit marché dépendant du bureau communal de la commune de Kinshasa, Ghislain Nduku, s'illustrait par une certaine malhonnêteté au grand dam des vendeurs de ce lieu de négoce.

On apprend que l'administrateur a fixé le prix d'acquisition d'un espace de négoce d'un mètre à huit cents dollars américains, soit 50 cm à quatre cents dollars. Mais, seulement, il lui arriverait très souvent de vendre l'espace à deux ou trois personnes à la fois. Et cela cause d'énormes perturbations aux vendeurs qui, en réalité, ne savent plus à quel saint se vouer. Dès qu'il a besoin d'argent, il vend même des espaces déjà vendus à d'autre de manière indue. Et il aurait des entrées dans les parquets et autres judiciaires et ne craint aucunement d'être traduit dans les instances judiciaires, lorsque l'on sait que la justice congolaise n'inspire plus vraiment confiance.

Un vendeur raconte : « J'ai acheté un mètre d'espace pour vendre mes marchandises à huit cents dollars depuis le mois de novembre 2017. Mais l'espace que j'ai acquis a été vendu à une autre personne. L'administrateur a promis de me trouver un autre endroit. Mais, jusqu'à ce jour, on me fait marcher. Je ne sais pas comment vendre mes produits qui sont entassés dans un dépôt et je paie des taxes de dépôt. Je traverse une période très difficile, parce que je ne fais aucune activité. Ce commerce est mon gagne-pain. On devrait, soit rembourser mon argent, soit me trouver un endroit pour continuer la vente de mes marchandises ». Et d'ajouter : « Je suis tellement fauché que je n'ai même pas de l'argent pour engager des poursuites judiciaires qui, malheureusement dans notre pays, nécessitent d'avoir suffisamment des finances ».

Ce vendeur qui a requis l'anonymat n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres qui ont été ainsi bernés et se plaignent de la rapine qui anime l'administrateur du marché Kato. «L'on a appris que quelqu'un en est arrivé à ester en justice contre l'administrateur du marché Kato. Et il a visiblement déserté son bureau pour échapper à tous ces problèmes relatifs à la vente des espaces de négoce au marché Kato », dit un autre vendeur qui l'a tourné en bourrique.

Et ces forfaits semblent êtres commis au su et au vu des autorités urbaines de la commune de Kinshasa dont dépend directement le marché Kato. Et l'opinion se demande si le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Paul Sapu Kalimasi, n'est pas au courant de l'incivisme de cet administrateur afin non seulement de le sanctionner mais aussi de résoudre ces problèmes de la vente abusive des espaces de négoce au marché Kato.