Congo-Brazzaville: Santé - Le Dr Boniface Okouya émet l'idée d'un partenariat avec les délégués médicaux

La collaboration avec les responsables des agences du médicament et des délégués permettra d'étudier les stratégies afin d'insérer un cadre juridique de leur métier.

Le directeur de la pharmacie et du médicament, le Dr Boniface Okouya, a évoqué la question le 1er février, lors de la réunion de prise de contact avec les responsables des agences du médicament et des laboratoires, à l'auditorium du Centre hospitalier et universitaire.

Il a regretté, dans sa communication, le manque de laboratoire de contrôle de qualité et d'arsenal juridique au Congo. L'absence de ces outils occasionnent, selon le Dr Boniface Okouya, beaucoup de faux médicaments dans le pays. « Les textes que nous avons aujourd'hui sont désuets. Les autorisations de mise sur le marché délivrées sont dérisoires et aléatoires. Nous devons revoir leur fondement avec la loi pharmaceutique qui prendra en compte toutes les conclusions des premières journées pharmaceutiques, les attentes des délégués et des agences », a-t-il indiqué.

Boniface Okouya a souligné la mise en œuvre d'un mini laboratoire de contrôle et de qualité numéro 1, sous l'instruction de la ministre de la Santé et de la population. Il a expliqué que le Congo compte trente-sept agences de médicaments, quinze laboratoires et deux cent soixante-quatorze délégués médicaux.

Ces derniers, a-t-il fait savoir, doivent avoir la connaissance du rapport de qualité, des molécules du médicament ainsi que des conditions d'octroi de mise sur le marché. La direction, a-t-il expliqué, est engagée à séparer le vrai et le faux en procédant par des analyses par pathologie pharmaceutique. Cette analyse permettra de détecter les échantillons non conformes afin qu'ils soient retirés des laboratoires et agences.

Les activités à venir

Parmi celles-ci, figurent la signature d'un accord de partenariat avec un laboratoire de contrôle de qualité de médicament de Kinshasa, le focus sur le thème « La qualité et l'accessibilité de nos populations au médicament », organisé par le ministère de la Santé et de la population en collaboration avec la Fondation Jacques- Chirac et l'ambassade de France à l'Institut français du Congo, la journée pharmaceutique du Congo et de la RDC ainsi que l'organisation de l'élection du conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo.

Notons que l'intervention des spécialistes du médicament a porté sur le suivi des formations des délégués, la coordination des sites de contrôle de qualité, signature des contrats avec les laboratoires internationaux, le programme détaillé des activités et bien d'autres.