Congo-Kinshasa: Portrait - Zuwena Lengema, créatrice de la marque « Liaz »

Après avoir évolué professionnellement pendant plus de vingt ans en Belgique, Zuwena Lengema est revenue s'installer dans son pays d'origine, la RDC, où elle a fondé une ligne de produits cosmétiques et un institut imaginé afin d'apporter des solutions saines pour traiter les peaux noires et métissées ainsi que les imperfections ou autres taches disgracieuses.

En revenant s'installer dans son pays, Zuwena Lengema, diplômée en bio-esthétique, souhaite s'inscrire dans la continuité de son parcours professionnel en Belgique, où elle a créé et dirigé trois instituts de beauté : « JJ Nails », situé à la porte de Namur où elle a évolué pendant trois ans, « Beauty and quality » qui a également duré trois ans et l'institut « Zuwena » qui a été opérationnel pendant sept ans, de 2005 à 2012, à la porte de Namur et où, se souvient-elle, elle a réellement pris son envol en réalisant des prestations professionnelles. « Je prodiguais des soins de qualité qui coûtaient un peu plus cher que chez les autres. Mais les gens se sont habitués et j'avais une grande clientèle. Je pouvais avoir une vingtaine de clients par jour. Nous étions six dans l'équipe et l'institut marchait vraiment bien ».

Néanmoins, à la suite de sa grossesse, elle a décidé de fermer cet institut pour se consacrer exclusivement à sa fille. Entre-temps, le besoin et l'envie de retourner en RDC où elle est née (à Kisangani) et a grandi (à Kinshasa), avant d'aller en Belgique vers l'âge de 11 ans, se faisait de plus en plus en ressentir. D'autant plus qu'elle se rendait déjà régulièrement au pays pour travailler dans le cadre de l'émission « Miss Vodacom ». Elle s'occupait, entre autres, du relooking des candidates de l'émission. « Je l'ai fait pendant trois ans. En étant sur place, je ressentais ce besoin de qualité. Ma fille n'avait même pas cinq mois quand j'ai pris la décision de rentrer à Kinshasa en 2012 », explique Zuwena Lengema.

C'est en juillet 2017 qu'elle lance la marque "Liaz" à Kinshasa, motivée par sa passion pour la beauté, le bien-être des femmes et son envie de les sublimer. L'institut est situé sur l'avenue Kasaï dans la très populaire commune de Barumbu (Nord de Kinshasa), non loin de la commune huppée de la Gombe. Plusieurs prestations y sont proposées : coiffure, soins de visage, soins du corps, bar à ongles, Hammam, etc. L'appellation Liaz tire son origine du prénom de sa fille Zalia qui a été inversé. « Je ne voulais pas travailler avec d'autres marques que je connaissais déjà car cela pouvait coûter trop cher pour les clients sur place. Je me sentais capable de créer ma propre marque. J'avais beaucoup d'expérience dans le secteur et je connaissais les besoins et les attentes des gens. C'était un challenge très osé », souligne la créatrice de la marque, tout en soulignant avoir avant tout voulu mettre l'accent sur le soin de la peau. « Ce ne sont pas des produits éclaircissants mais c'est pour embellir la peau », précise-t-elle.

Des produits fabriqués à base de plantes

Les produits "Liaz" sont fabriqués en Corée du Sud, leader mondial de la production de cosmétiques. La gamme, spécialement conçue pour les peaux noires et métissées, est destinée aux femmes et hommes.

La gamme comprend la mousse nettoyante ; le démaquillant pour les lèvres et les yeux; la crème magique à base de bave d'escargot ; le sérum raffermissant et la lotion tonifiante. Tous les produits "Liaz" sont fabriqués à base de plantes : le tea tree qui purifie, assainit la peau grasse mais est aussi un antibactérien et antiseptique qui favorise la cicatrisation de la peau ; la menthe poivrée qui permet d'apaiser les irritations, les démangeaisons et qui est idéal pour les soins après rasage et permet de retrouver une sensation de fraicheur ; la verveine qui adoucit, rafraichit la peau tout en lui redonnant du tonus et de la fermeté, en affinant le grain de la peau ; le pourpier, très riche en acides oméga3, a des propriétés anti inflammatoire, vitamine C, E, betacarotène, ce qui lui confère une activité anti oxydant, qui permet de combattre les radicaux libres qui sont la cause de l'accélération du vieillissement de la peau. La crème magique à base de bave d'escargot, pour sa part, explique sa créatrice, est idéale pour traiter les imperfections de la peau. Actuellement, Zuwena Lengema s'attelle à consolider la notoriété de sa marque à Kinshasa avant de s'étendre à d'autres provinces de la RDC ainsi qu'à d'autres pays africains. Après les produits "Liaz" liés aux soins de la peau, elle envisage également de lancer des produits consacrés au maquillage.