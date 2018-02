Congo-Brazzaville: Musique - Nzongo Soul, une source de motivation pour ses confrères

L'artiste aura marqué de son génie plusieurs musiciens congolais. Quelques-uns d'entre eux, plus ou moins proches et émus, livrent leurs souvenirs.

Djoson le philosophe : Nzongo soul est une des icônes de la musique congolaise. Je me souviens de ces années-là, où dans des bars nous dansions au rythme du mythique « Walla ». Personnellement, j'ai été beaucoup marqué par son intellect. Il parlait beaucoup de langue et a pu concilier à sa façon la musique et la philosophie bantoue, ou encore la musique traditionnelle et moderne. Sur ses traces, je prône l'intellectualisme dans la musique. Cette qualité qui permet de donner un regard respectueux sur ce métier. C'est pour ce genre de valeurs que Nzongo Soul est pour moi un modèle.

Le grand rebelle : Je le voyais à la télé à travers les clips qu'il tournait avec des élèves. Je dirais qu'il a d'une manière ou d'une autre influencé ma carrière, parce que, comme lui, j'ai été enseignant avant de me consacrer à la musique. Mes parents prenaient pour exemple Nzongo Soul lorsqu'il s'agissait d'expliquer mon choix aux personnes pour qui cela semblait anodin. J'ai également pris pour habitude de répondre à ceux qui me posent la question de savoir pourquoi j'ai abandonné l'enseignement pour la musique en m'inspirant de son cas. Nzongo Soul fait donc partie de ces intellectuels congolais qui m'encouragent à faire de ma passion un métier. C'est une référence.

Zara : Je me souviens d'un homme sympathique que j'ai eu la chance de connaître tout petit. Sa maison était à côté de celle de mes parents. Il avait une moto de marque "Yamson" sur laquelle il se pavanait dans le quartier. Nzongo faisait sensation avec sa personnalité : son style vestimentaire, ses locks, sa tête bien faite et son esprit éveillé. Mais aussi avec sa musique liant différents genres comme le folklore et le funk. Son travail était formidable. Sa mort est une grande perte pour la musique congolaise.

Romain Gardon : Nzongo soul, c'est l'un des contemporains et grands défenseurs de la négritude de par son attitude. Ses dreadlocks étaient le référent même de son identité, il n'a jamais défrisé ses cheveux ou encore changé de coiffure. Aussi, pendant que tous les artistes de sa génération se passionnaient pour la rumba, lui avait choisi de prendre une autre tangente. On peut le considérer comme l'un des précurseurs de la modernisation de notre folklore. Son œuvre reste à compléter.